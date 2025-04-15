Трое минчан похитили у женщины с Могилевщины слитки золота на 217 тысяч рублей

В прокуратуре Могилевского района рассказали, что в суд направлено уголовное дело в отношении минчан, которые обманом завладели золотыми слитками стоимостью свыше 217 тысяч белорусских рублей.
Выяснилось, что обвиняемые выполняли функции курьеров в организованной преступной группе.
Сообщается, что по указанию куратора они прибыли 4 февраля 2025 года в один из населенных пунктов Могилевского района. Там они получили от обманутой потерпевшей золотые слитки Национального банка Беларуси общей массой 700 граммов.
«Предварительно злоумышленники — иные неустановленные лица преступной группы — ввели потерпевшую в заблуждение о необходимости проверки подлинности имевшихся у нее золотых слитков и передачи ценностей их представителю», — говорится в сообщении.
Подсчитано, что стоимость похищенных у женщины изделий превысила 217 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что в Бресте супруги пойдут под суд за удаление тату, лазерную эпиляцию и массаж.
Еще мы рассказали, что в Беларуси сеть спа-салонов уклонилась от уплаты налогов на 1,1 млн рублей.
Кроме того, на Майорке супруги задержаны за продажу кошек, привезенных из Беларуси и РФ.
Тем временем синоптики сказали, что в Беларусь будет поступать пыль с африканского континента — что ждать белорусам.