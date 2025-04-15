В Самаре женщина-водитель пострадала из-за аварии на Физкультурной

В Самаре из-за аварии на улице Физкультурной пострадала женщина-водитель. ДТП произошло в 16:45 во вторник, 15 апреля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— Женщина-водитель «ВАЗ 2114» двигалась в сторону 22 Партсъезда, напротив жилого дома она не убедилась в безопасности движения и столкнулась с «LADA Granta». Из-за столкновения вторую легковушку отбросило на «LADA Kalina», — отметили в ведомстве.
В результате аварии водитель «ВАЗ 2114» пострадала. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.