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В Самаре женщина-водитель пострадала из-за аварии на Физкультурной

Самарчанку госпитализировали из-за столкновения трех легковушек.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре из-за аварии на улице Физкультурной пострадала женщина-водитель. ДТП произошло в 16:45 во вторник, 15 апреля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— Женщина-водитель «ВАЗ 2114» двигалась в сторону 22 Партсъезда, напротив жилого дома она не убедилась в безопасности движения и столкнулась с «LADA Granta». Из-за столкновения вторую легковушку отбросило на «LADA Kalina», — отметили в ведомстве.

В результате аварии водитель «ВАЗ 2114» пострадала. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.