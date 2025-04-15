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В Уфе зафиксировали превышение сероводорода в воздухе

Башгидромет зафиксировал высокую концентрацию опасных газов в воздухе Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском воздухе зафиксировали опасное превышение сероводорода. Согласно данным Башгидрометцентра, в пятницу, 11 апреля, в столице наблюдалось значительное ухудшение качества атмосферного воздуха. На трёх мониторинговых станциях (пр. Октября, 141; ул. Мира, 11; ул. Ульяновых, 57) содержание сероводорода превысило допустимые показатели в 2,1−2,6 раза.

Помимо сероводорода, в утренние и дневные часы на пункте наблюдения на Ульяновых специалисты отметили повышенную концентрацию изопропилбензола, которая составила 1,1−1,4 от предельно допустимого уровня.

В последующие выходные дни (12−13 апреля) ситуация нормализовалась: все замеры показали соответствие загрязняющих веществ установленным нормативам.

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