В Уфе зафиксировали превышение сероводорода в воздухе

В уфимском воздухе зафиксировали опасное превышение сероводорода. Согласно данным Башгидрометцентра, в пятницу, 11 апреля, в столице наблюдалось значительное ухудшение качества атмосферного воздуха. На трёх мониторинговых станциях (пр. Октября, 141; ул. Мира, 11; ул. Ульяновых, 57) содержание сероводорода превысило допустимые показатели в 2,1−2,6 раза.
Помимо сероводорода, в утренние и дневные часы на пункте наблюдения на Ульяновых специалисты отметили повышенную концентрацию изопропилбензола, которая составила 1,1−1,4 от предельно допустимого уровня.
В последующие выходные дни (12−13 апреля) ситуация нормализовалась: все замеры показали соответствие загрязняющих веществ установленным нормативам.
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