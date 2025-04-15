В Ростове-на-Дону автомобиль вспыхнул на улице Тургеневской

В Ростове-на-Дону на улице Тургеневской, 73 произошло возгорание автомобиля «Газель». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
По предварительной информации ведомства, ЧП случилось вечером, 15 апреля, около 18:57. Сейчас на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, специалисты приступили к ликвидации возгорания. Дым заполонил все близлежащие улицы города. По словам очевидцев, автомобиль полностью охвачен пламенем. Пожарные принимают все необходимые меры для предотвращения распространения огня.
Движение на данном участке временно затруднено. Поэтому водителям стоит заранее продумать свой маршрут.