В Ростове-на-Дону автомобиль вспыхнул на улице Тургеневской

По предварительной информации ведомства, ЧП случилось вечером, 15 апреля, около 18:57. Сейчас на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, специалисты приступили к ликвидации возгорания. Дым заполонил все близлежащие улицы города. По словам очевидцев, автомобиль полностью охвачен пламенем. Пожарные принимают все необходимые меры для предотвращения распространения огня.