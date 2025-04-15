Пытавшийся уйти от погони житель Башкирии вылет в кювет

В Мелеузовском районе Башкирии 28-летний мужчина хотел уйти от погони, но устроил ДТП. Подробности аварии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Так, в селе Зирган экипаж ДПС заметил подозрительную ВАЗ-2114 и предпринял попытку остановить автомобиль, однако водитель не подчинился требованиям инспекторов и попытался скрыться, увеличив скорость. В ходе преследования 28-летний житель Салавата потерял контроль над транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения у водителя: в его организме было зафиксировано 0,952 мг/л алкоголя.
— В отношении нарушителя возбуждены административные производства по нескольким статьям: управление автомобилем в нетрезвом виде, неподчинение требованию сотрудников полиции и непристегнутый ремень безопасности, — пояснили в ГАИ.
В результате аварии 37-летняя пассажирка отечественной легковушки получила ушибы грудной клетки и была госпитализирована. Сам водитель телесных повреждений не получил. Автомобиль пьяного гонщика был помещен на штрафстоянку.
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