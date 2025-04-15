Пытавшийся уйти от погони житель Башкирии вылет в кювет

Так, в селе Зирган экипаж ДПС заметил подозрительную ВАЗ-2114 и предпринял попытку остановить автомобиль, однако водитель не подчинился требованиям инспекторов и попытался скрыться, увеличив скорость. В ходе преследования 28-летний житель Салавата потерял контроль над транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения у водителя: в его организме было зафиксировано 0,952 мг/л алкоголя.