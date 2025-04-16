В Альметьевске 13 человек отравились в местном кафе

В Альметьевске сразу 13 человек почувствовали себя плохо после посещения местного кафе «Роллар». Как рассказали в пресс-службе прокуратуры РТ, факт отравления выявили специалисты Роспотребнадзора республики. Специалистам сообщили о 13 фактах заражения кишечной инфекции после обеда в кафе.