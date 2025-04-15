На федеральной трассе М-7 в Башкирии введут временные ограничения движения

С 16 апреля по 16 июня будет полностью перекрыт для проезда недавно открытый участок федеральной автодороги М-7, проходящий в обход населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Согласно информации пресс-службы Министерства транспорта Башкирии, на период закрытия для всех видов транспорта предусмотрен объезд по прежнему маршруту трассы.
Ограничение движения связано с необходимостью проведения пусконаладочных работ и монтажа автоматизированной системы управления дорожным движением.
Напомним, что данный 65-километровый объездной участок был введён в эксплуатацию в декабре 2024 года. По данным ФКУ Упрдор «Приуралье», в рамках обеспечения безопасности на трассе было установлено 216 километров ограждений, 167 километров линий освещения, а также развёрнута автоматизированная система управления с 44 информационными табло, транслирующими актуальные данные о дорожной обстановке.
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