На федеральной трассе М-7 в Башкирии введут временные ограничения движения

Напомним, что данный 65-километровый объездной участок был введён в эксплуатацию в декабре 2024 года. По данным ФКУ Упрдор «Приуралье», в рамках обеспечения безопасности на трассе было установлено 216 километров ограждений, 167 километров линий освещения, а также развёрнута автоматизированная система управления с 44 информационными табло, транслирующими актуальные данные о дорожной обстановке.