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В Волгодонске в ДТП пострадала водитель иномарки

В Волгодонске на перекрестке прлизошло ДТП, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 15 апреля около 12:35 на пересечении Весенней и Западного.

По предварительной информации ведомства, 56-летняя водитель Kia Ceed при повороте налево не уступила дорогу встречному Volkswagen Jetta, которым управлял 22-летний молодой человек. В результате произошло лобовое столкновение.

Женщина получила травмы и была госпитализирована. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.