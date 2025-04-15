В Волгодонске в ДТП пострадала водитель иномарки

В Волгодонске произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 15 апреля около 12:35 на пересечении Весенней и Западного.
По предварительной информации ведомства, 56-летняя водитель Kia Ceed при повороте налево не уступила дорогу встречному Volkswagen Jetta, которым управлял 22-летний молодой человек. В результате произошло лобовое столкновение.
Женщина получила травмы и была госпитализирована. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.