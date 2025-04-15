В Башкирии может произойти вспышка ОРВИ и гриппа

Региональный Роспотребнадзор выразил обеспокоенность возможным увеличением числа заболевших ОРВИ на территории Башкирии. Несмотря на продолжающееся уже месяц снижение уровня заболеваемости, резкие температурные колебания могут изменить текущую ситуацию.
Согласно данным надзорного ведомства, за прошедшую неделю количество случаев заражения гриппом и ОРВИ уменьшилось на 4,6%. В настоящее время среди циркулирующих патогенов доминируют вирусы гриппа типа В, а из негриппозных возбудителей наиболее распространены риновирусы.
Эксперты обращают внимание, что резкие перепады температуры в диапазоне от −2 до +18 градусов, а также преждевременный отказ от теплой одежды в пользу летней могут привести к переохлаждению организма и, как следствие, новому росту заболеваемости.
Медицинские работники настоятельно рекомендуют жителям Башкирии не пренебрегать профилактическими мерами, включая использование средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей.
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