Осужденного экс-совладельца «Азбуки вкуса» арестовали по новому делу

Первые двое фигурантов обвиняются в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а Безрукова — в участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их отправили под арест на два месяца.
Как заявил ТАСС адвокат потерпевшей стороны Сергей Гревцов, троим фигурантам также предъявили обвинение в растрате.
9 апреля суд Пресненский суд Москвы приговорил экс-совладельца «Азбуки вкуса» к восьми годам колонии за мошенничество.
Уголовное дело против Якубовского, Масловского и Безруковой было утверждено Генеральной прокуратурой России в мае 2024 года. По данным следствия, им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что Якубовскому приписывается хищение $126 миллионов, полученных от различных бизнесменов в период с 2012 по 2015 год для финансирования деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited. После того как выплата процентов по займам прекратилась осенью 2016 года, деньги так и не были возвращены.
Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». В 2014 году он продал партнерам свою долю, а также свои активы сети «Кофе Хаус».