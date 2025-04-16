Осужденного экс-совладельца «Азбуки вкуса» арестовали по новому делу

Уголовное дело против Якубовского, Масловского и Безруковой было утверждено Генеральной прокуратурой России в мае 2024 года. По данным следствия, им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что Якубовскому приписывается хищение $126 миллионов, полученных от различных бизнесменов в период с 2012 по 2015 год для финансирования деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited. После того как выплата процентов по займам прекратилась осенью 2016 года, деньги так и не были возвращены.