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Уфимский «Салават Юлаев» проиграл в Москве «Спартаку»

«Спартак» повел в серии ¼ финала плэй-офф КХЛ против «Салавата Юлаева».

Источник: Комсомольская правда

Московский «Спартак» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в плей-офф КХЛ. В третьей встрече четвертьфинальной серии Кубка Гагарина московский клуб взял верх над уфимской командой со счётом 4:2. Эта победа позволила «Спартаку» выйти вперёд в серии (2:1) до четырёх побед.

В составе победителей шайбы забросили Николай Голдобин на 12-й минуте, Никита Ефремов (24), Егор Зайцев (28) и Адам Ружичка (59). У гостей отличились Шелдон Ремпал (30) и Егор Сучков (35).

Следующая игра между командами запланирована на 17 апреля и пройдёт в Москве.

Таким образом, «Спартак» получил преимущество в напряжённой борьбе за выход в полуфинал чемпионата.

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