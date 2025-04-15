Уфимский «Салават Юлаев» проиграл в Москве «Спартаку»

Московский «Спартак» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в плей-офф КХЛ. В третьей встрече четвертьфинальной серии Кубка Гагарина московский клуб взял верх над уфимской командой со счётом 4:2. Эта победа позволила «Спартаку» выйти вперёд в серии (2:1) до четырёх побед.
В составе победителей шайбы забросили Николай Голдобин на 12-й минуте, Никита Ефремов (24), Егор Зайцев (28) и Адам Ружичка (59). У гостей отличились Шелдон Ремпал (30) и Егор Сучков (35).
Следующая игра между командами запланирована на 17 апреля и пройдёт в Москве.
Таким образом, «Спартак» получил преимущество в напряжённой борьбе за выход в полуфинал чемпионата.
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