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Самолет ВВС Израиля сбросил бомбы на территорию страны из-за неисправности

Израильские военные инициировали расследование после сброса истребителем снаряда в районе населенного пункта Нир-Ицхак.

Источник: Аргументы и факты

В ходе выполнения боевой задачи в секторе Газа самолет израильских ВВС из-за технической неполадки произвел нештатный сброс боеприпасов над территорией Израиля. Об этом рассказала пресс-служба армии.

В заявлении указано, что инцидент произошел в районе населенного пункта Нир-Ицхак. Истребитель, который задействовался для нанесения ударов по сектору Газа, уронил бомбу на открытую местность.

Военные подчеркивают, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств случившегося.

Ранее Израиль объявил о расширении боевых действий в секторе Газа.