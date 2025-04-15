Украинские дроны 53 раза атаковали Брянскую область

За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты энергетики в России, нарушив договоренности о прекращении огня, заявили в Минобороны РФ. Накануне украинские военные восемь раз нанесли удар по инфраструктурным объектам в РФ. Как сообщалось, были атакованы Белгородская, Брянская, Курская области и ЛНР.