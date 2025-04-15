Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские дроны 53 раза атаковали Брянскую область

Во вторник Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели 53 атаки на населенные пункты Брянской области, в результате чего в селе Хоромное сгорели 20 домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атак дронами-камикадзе сгорело 20 домов.

Во вторник Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели 53 атаки на населенные пункты Брянской области, в результате чего в селе Хоромное сгорели 20 домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«За сегодняшний день только в селе Хоромное Климовского района в результате атак дронами-камикадзе сгорело 20 домов. Всего за день ВСУ совершены 53 атаки», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что в результате минометного обстрела ВСУ повреждены два производственных ангара сельхозпредприятия в селе Зерново Суземского района. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты энергетики в России, нарушив договоренности о прекращении огня, заявили в Минобороны РФ. Накануне украинские военные восемь раз нанесли удар по инфраструктурным объектам в РФ. Как сообщалось, были атакованы Белгородская, Брянская, Курская области и ЛНР.