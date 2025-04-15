Богомаз: ВСУ 53 раза за сутки атаковали Брянскую область дронами-камикадзе

В течение суток на территорию Брянской области было совершено 53 атаки с использованием беспилотников, в результате чего в селе Хоромное Климовского района сгорело 20 жилых домов. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Кроме того, в ряде приграничных населённых пунктов, включая Ломаковку, Грудскую, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье и Зерново, зафиксированы повреждения жилой застройки вследствие сброса взрывных устройств с дронов.
Руководитель области подчеркнул, что удары по мирным территориям продолжаются и сравнил происходящее с действиями нацистов в годы войны.
Ранее российские системы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Крымом.