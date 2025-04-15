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Спикер Рады Стефанчук обвинил депутатов в сотрудничестве с РФ

Накануне голосования в парламенте Украины депутатов-противников обвинили в продлении военного положения в стране и сотрудничестве с российскими властями. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Стефанчук обвинил противников военного положения в сотрудничестве с РФ.

Накануне голосования в парламенте Украины депутатов-противников обвинили в продлении военного положения в стране и сотрудничестве с российскими властями. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

«Финальные результаты кастинга президента РФ Владимира Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть среди тех, кто проголосует против продолжения военного положения», — написал Стефанчук на своей странице в социальных сетях. Он предположил, что голосование против продления военного положения может быть индикатором сотрудничества с российской стороной.

Дополнительно Стефанчук подчеркнул, что после окончания военного положения для проведения выборов на Украине потребуется принятие специального закона. Это связано с тем, что действующая конституция страны не предусматривает процедуры выборов в таких условиях.