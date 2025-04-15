Спикер Рады Стефанчук обвинил депутатов в сотрудничестве с РФ

«Финальные результаты кастинга президента РФ Владимира Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть среди тех, кто проголосует против продолжения военного положения», — написал Стефанчук на своей странице в социальных сетях. Он предположил, что голосование против продления военного положения может быть индикатором сотрудничества с российской стороной.