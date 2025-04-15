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Steigan: Одесса перейдет под контроль России

Одесса может оказаться под контролем России, при этом Соединенные Штаты не будут вмешиваться в этот процесс. Такое мнение высказали обозреватели норвежского информационного ресурса Steigan.

Россия может взять Одессу, если Трамп не помешает.

Одесса может оказаться под контролем России, при этом Соединенные Штаты не будут вмешиваться в этот процесс. Такое мнение высказали обозреватели норвежского информационного ресурса Steigan.

«Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях», — говорится в публикации. Авторы статьи выразили сомнение, что Европе удастся этому помешать, подчеркивая сложности в единой политической позиции ЕС по данному вопросу.

Кроме того, норвежское издание отмечает, что возможное воссоединение Одессы с Россией могло бы способствовать повышению безопасности военного и торгового судоходства в Черном море. Это изменение геополитической ситуации потенциально приведет к переосмыслению стратегий безопасности и экономических расчетов в регионе.

В марте текущего года газета The New York Times опубликовала материал, в котором, ссылаясь на помощников президента Украины Владимира Зеленского, утверждалось, что в Киеве существуют опасения относительно возможности соглашения между президентом США Дональдом Трампом и Россией по передаче контроля над Одесским портом, напоминает RT.

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что в результате русско-турецких войн все Причерноморье перешло под контроль России, при этом Украина не имеет к этим территориям никаких прав. Он также охарактеризовал Одессу как русский город и подчеркнул, что юго-восток Украины традиционно настроен пророссийски, обосновывая это исторической принадлежностью данных территорий России, передает телеканал 360.