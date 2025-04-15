Steigan: Одесса перейдет под контроль России

«Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях», — говорится в публикации. Авторы статьи выразили сомнение, что Европе удастся этому помешать, подчеркивая сложности в единой политической позиции ЕС по данному вопросу.