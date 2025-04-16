Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-менеджер Lego Халбай погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии

Топ-менеджер Lego Group Майкл Халбай погиб при спуске с крутого склона Коль-де-Шассуре на горнолыжном курорте в Швейцарии. Об этом сообщил таблоид The Mirror.

Источник: AP 2024

По предварительным данным, 64-летний мужчина потерял равновесие и не справился с управлением на крутом спуске. Причиной смерти, по данным издания, стало внутреннее кровотечение. Халбая довезли до больницы, но врачи не смогли его спасти.

«С большой грустью мы восприняли известие о внезапной кончине Майкла… Нам будет не хватать Майкла как вице-председателя, но в первую очередь как человека. Пусть его память будет почтена», — сказал председатель компании Kirkbi Томас Кирк Кристиансен.

Ранее итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне упала во время чемпионата страны в Валь ди Фасса. Спортсменку доставили вертолётом в больницу.