Топ-менеджер Lego Халбай погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии

По предварительным данным, 64-летний мужчина потерял равновесие и не справился с управлением на крутом спуске. Причиной смерти, по данным издания, стало внутреннее кровотечение. Халбая довезли до больницы, но врачи не смогли его спасти.
«С большой грустью мы восприняли известие о внезапной кончине Майкла… Нам будет не хватать Майкла как вице-председателя, но в первую очередь как человека. Пусть его память будет почтена», — сказал председатель компании Kirkbi Томас Кирк Кристиансен.
Ранее итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне упала во время чемпионата страны в Валь ди Фасса. Спортсменку доставили вертолётом в больницу.