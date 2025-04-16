В Госдуме предложили изменить правила выплаты пособий при гибели участников СВО

По информации, опубликованной правительством РФ, начиная с 1 октября текущего года будет произведено увеличение окладов для сотрудников вооруженных сил и определенных государственных учреждений. В соответствии с новым регулятивом, размер заработной платы будет увеличен на 4,5%. Под это повышение попадают как военнослужащие по контракту, так и по призыву, а также работники Росгвардии, МВД, ФСИН, противопожарной службы и таможни.