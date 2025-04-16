Mirror: затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность в мае

Согласно сообщению британской газеты Mirror, ссылающейся на старшего следователя Агентства морской безопасности и береговой охраны Великобритании Марка Кэма, подъем затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian планируется осуществить в мае 2025 года.
Как отметил Кэм во время заседания коронерского суда в Ипсвиче, операция по извлечению судна уже находится в стадии подготовки, и специалисты рассчитывают доставить его на берег в ближайшие недели. После подъема предполагается проведение технического осмотра, который может занять несколько месяцев.
Пятидесятиметровое парусное судно потерпело крушение утром 19 августа 2024 года в районе Портичелло. На борту находились 22 пассажира, преимущественно граждане Великобритании. Причиной катастрофы, по предварительным данным, стал внезапный смерч. Сразу после происшествия было найдено тело судового повара, а поиски остальных велись с привлечением водолазов и подводной техники на глубине около 50 метров в течение пяти суток.
Ранее сообщалось, как в Японском море рыбаки на катере чуть не погибли под большим контейнеровозом.