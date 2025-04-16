Mirror: затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность в мае

Как отметил Кэм во время заседания коронерского суда в Ипсвиче, операция по извлечению судна уже находится в стадии подготовки, и специалисты рассчитывают доставить его на берег в ближайшие недели. После подъема предполагается проведение технического осмотра, который может занять несколько месяцев.