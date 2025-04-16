Россияне пожаловались на сбой в игровом сервисе Steam

Накануне пользователи ряда стран мира зафиксировали сбой в работе платформы Discord. 53% пользователей испытывали проблемы с соединением с сервером, 41% жаловались на сбои в работе приложения, 6% — на функционирование сайта. В США о трудностях с доступом в Discord заявили более 133 тыс. юзеров. Кроме того, сбои наблюдались в Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Турции и Франции.