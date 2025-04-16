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Россияне пожаловались на сбой в игровом сервисе Steam

На территории России произошел сбой в работе игрового сервиса Steam. За час об ошибках сообщили 1 493 российских геймера, следует из данных портала Downdetector на 01:21 мск.

Источник: Freepik

Большинство пользователей (69%) жалуются на общий сбой. При этом 17% отмечают неполадки в работе сайта, а 8% — в работе мобильного приложения. Еще 4% испытывают проблемы с доступом в личный кабинет.

Больше всего жалоб поступило из Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Псковской, Калининградской и Смоленской областей.

В последний раз российские пользователи Steam жаловались на сбой в работе сервиса 12 февраля.

Накануне пользователи ряда стран мира зафиксировали сбой в работе платформы Discord. 53% пользователей испытывали проблемы с соединением с сервером, 41% жаловались на сбои в работе приложения, 6% — на функционирование сайта. В США о трудностях с доступом в Discord заявили более 133 тыс. юзеров. Кроме того, сбои наблюдались в Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Турции и Франции.