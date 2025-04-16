Подожгла и переехала на фургоне: жена жестоко казнила мужа, узнавшего о ее измене

Жительница Мичигана в США убила собственного мужа, после чего подожгла его и переехала на семейном фургоне. Все ужасные разборки произошли после ссоры из-за измены.
Как рассказывает Mirror, 60-летняя Линда Стермер изменяла своему 42-летнему мужу Тодду Стермеру, а когда он узнал об ее измене в январе 2007 года, она решила облить его бензином и поджечь. При этом в ходе расправы она использовала фургон мужа, чтобы переехать его, когда тот пытался спастись.
Стермер была приговорена к пожизненному заключению в 2010 году. Однако ее освободили через восемь лет после того, как федеральный апелляционный суд отменил приговор и назначил новое судебное разбирательство.
В ходе повторного судебного разбирательства с участием присяжных в 2025 году Стермер признали виновной по двум пунктам обвинения. Ей грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.
Стермер всегда отрицала, что убила своего мужа намеренно, заявляя, что случайно сбила его на фургоне, когда пыталась спастись от пожара, который якобы начался из-за одной из масляных ламп ее супруга.
В ходе судебного разбирательства двое их старших детей и племянник дали показания против неё. По их словам, родители поссорились после того, как отец узнал о романе матери, и назвал это «самой страшной ссорой», которую когда-либо видели.
«Она хотела преуменьшить серьёзность драки… Это был самый жаркий спор, который я слышал от своих родителей», — заявил один из детей.
Ранее в Башкирии мужчина, узнав об измене жены, решил расправиться не с женой, а убить своих малолетних детей и покончить с собой.