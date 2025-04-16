Подожгла и переехала на фургоне: жена жестоко казнила мужа, узнавшего о ее измене

Как рассказывает Mirror, 60-летняя Линда Стермер изменяла своему 42-летнему мужу Тодду Стермеру, а когда он узнал об ее измене в январе 2007 года, она решила облить его бензином и поджечь. При этом в ходе расправы она использовала фургон мужа, чтобы переехать его, когда тот пытался спастись.