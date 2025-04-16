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Группировка войск «Север» ликвидировала украинскую бригаду на границе РФ

Российские военные нейтрализовали 47-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины. Операция прошла успешно и была осуществлена на территории, прилегающей к границам Белгородской и Сумской областей, пишет telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Российские силы ликвидировали 47-ю отдельную механизированную бригаду.

Российские военные нейтрализовали 47-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины. Операция прошла успешно и была осуществлена на территории, прилегающей к границам Белгородской и Сумской областей, пишет telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Родственники вэсэушников интересуются, куда пропал личный состав бригады? Отвечаем: он уничтожен, как и 1500 оккупантов, которые попытались вторгнуться в Краснояружский район Белгородской области», — говорится в сообщении.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, ВСУ в минувшие сутки осуществили 53 обстрела населенных пунктов данного региона. В результате атак в селе Хоромное было уничтожено 20 домов. В частности, шесть раз атаковали объекты энергетики в РФ, нарушив договоренности о прекращении огня, заявили в Минобороны РФ.