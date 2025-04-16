Группировка войск «Север» ликвидировала украинскую бригаду на границе РФ

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, ВСУ в минувшие сутки осуществили 53 обстрела населенных пунктов данного региона. В результате атак в селе Хоромное было уничтожено 20 домов. В частности, шесть раз атаковали объекты энергетики в РФ, нарушив договоренности о прекращении огня, заявили в Минобороны РФ.