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Британия впервые с января сообщила об инциденте с судном у берегов Йемена

Капитан сообщил, что вооружённые лица преследовали корабль в течение примерно двух часов.

Инцидент с судном произошёл в 100 морских милях (185,2 км) к востоку от города Адена у побережья Йемена, сообщило на своём сайте управление морских торговых операций Британии (UKMTO) при ВМС королевства.

Сообщение ведомства о происшествии в этих водах стало первым с января.

«Капитан судна сообщил, что вооружённые лица на нескольких малых судах преследовали его в течение примерно двух часов, раздавались выстрелы», — уточнили в UKMTO.

Корабль сменил курс в сторону Йемена, и преследователи покинули указанный район. Отмечается, что экипаж сейчас находится в безопасности. Управление рекомендовало другим судам, проходящим в этих водах, проявлять осторожность и информировать о любой подозрительной активности.

Напомним, в августе UKMTO сообщало, что у берегов йеменского порта Ходейда подвергся атаке один из кораблей. Это случилось в 97 морских милях (около 180 километров) от гавани.