Британия впервые с января сообщила об инциденте с судном у берегов Йемена

Корабль сменил курс в сторону Йемена, и преследователи покинули указанный район. Отмечается, что экипаж сейчас находится в безопасности. Управление рекомендовало другим судам, проходящим в этих водах, проявлять осторожность и информировать о любой подозрительной активности.