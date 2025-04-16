Британия впервые с января сообщила об инциденте с судном у берегов Йемена

Инцидент с судном произошёл в 100 морских милях (185,2 км) к востоку от города Адена у побережья Йемена, сообщило на своём сайте управление морских торговых операций Британии (UKMTO) при ВМС королевства.
Сообщение ведомства о происшествии в этих водах стало первым с января.
«Капитан судна сообщил, что вооружённые лица на нескольких малых судах преследовали его в течение примерно двух часов, раздавались выстрелы», — уточнили в UKMTO.
Корабль сменил курс в сторону Йемена, и преследователи покинули указанный район. Отмечается, что экипаж сейчас находится в безопасности. Управление рекомендовало другим судам, проходящим в этих водах, проявлять осторожность и информировать о любой подозрительной активности.
Напомним, в августе UKMTO сообщало, что у берегов йеменского порта Ходейда подвергся атаке один из кораблей. Это случилось в 97 морских милях (около 180 километров) от гавани.