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WSJ: США потребовали у 70 стран сократить связи с КНР в обмен на снижение пошлин

Вашингтон стремится добиться от своих торговых партнеров ограничения экономических и торговых связей с Китаем в обмен на снижение американских пошлин. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

США хотят ослабить экономическое влияние Китая.

Вашингтон стремится добиться от своих торговых партнеров ограничения экономических и торговых связей с Китаем в обмен на снижение американских пошлин. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«США планируют убедить более 70 стран запретить китайским компаниям базироваться на их территории и поставлять через них свои товары», — сообщает The Wall Street Journal ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Это предложение включает также прекращение импорта дешевых промышленных товаров из Китая.

Идея этого стратегического хода принадлежит министру финансов США Скотту Бессенту, который представил ее Трампу 6 апреля. По мнению Бессента, такие меры позволят ослабить экономическое влияние Китая и вынудить его к уступкам в международной торговле.

9 апреля Трамп объявил о приостановлении на срок в 90 дней введения дополнительных импортных тарифов, основанных на принципе взаимности, по отношению к ряду стран и территорий. В заявлении, сделанном в Белом доме, указывается, что данное решение связано с необходимостью проведения торговых переговоров. В течение указанного периода будет действовать единый тариф в размере 10%, напоминает «Царьград».