WSJ: США потребовали у 70 стран сократить связи с КНР в обмен на снижение пошлин

9 апреля Трамп объявил о приостановлении на срок в 90 дней введения дополнительных импортных тарифов, основанных на принципе взаимности, по отношению к ряду стран и территорий. В заявлении, сделанном в Белом доме, указывается, что данное решение связано с необходимостью проведения торговых переговоров. В течение указанного периода будет действовать единый тариф в размере 10%, напоминает «Царьград».