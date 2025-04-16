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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на фельдшера в ЕАО

Глава СК РФ поручил руководителю СУ по Хабаровскому краю и ЕАО Станиславу Белянскому доложить об установленных обстоятельствах.

Источник: Аргументы и факты

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, распорядился начать уголовное производство по факту нападения на сотрудника скорой помощи в Еврейской автономной области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Инцидент произошёл в Биробиджане, где, по сообщениям СМИ, местная жительница напала на фельдшера, прибывшего на вызов к её пожилой матери. Правонарушение было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Хабаровскому краю и ЕАО Сергею Белянскому заняться этим делом и предоставить доклад о ходе расследования.

В настоящее время рассматривается вопрос о передаче материалов из полиции в производство следственного управления.