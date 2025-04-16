Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на фельдшера в ЕАО

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, распорядился начать уголовное производство по факту нападения на сотрудника скорой помощи в Еврейской автономной области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Инцидент произошёл в Биробиджане, где, по сообщениям СМИ, местная жительница напала на фельдшера, прибывшего на вызов к её пожилой матери. Правонарушение было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.
Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Хабаровскому краю и ЕАО Сергею Белянскому заняться этим делом и предоставить доклад о ходе расследования.
В настоящее время рассматривается вопрос о передаче материалов из полиции в производство следственного управления.