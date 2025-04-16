ТАСС: посол РФ сообщил МИД Швеции, что удар в Сумах был по военным ВСУ

Ракетный удар ВС РФ в Сумах был направлен на военные объекты ВСУ, где проводилось мероприятие с участием украинских и западных военных. Об этом заявил посол России в Швеции Сергей Беляев в ответ на обращения властей королевства.