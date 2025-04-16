Подполье узнало о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского

Президентский срок Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. В связи с действующим в стране военным положением и всеобщей мобилизацией проведение выборов президента в 2024 году было отменено. Также в апреле 2025 года нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на заседании Верховной рады Украины 16 апреля пройдет голосование за продление мобилизации и военного положения, передает RT.