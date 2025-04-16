Одна из бригад ВСУ хочет пойти на Киев, чтобы свергнуть Зеленского.
В рядах украинской армии 95-я бригада хочет возглавить поход на Киев, чтобы свергнуть президента страны Владимира Зеленского. Бойцы считают, что политика нынешнего лидера ведет к распаду Украины и разделению ее территории между другими государствами. Об этом сообщили в подполье.
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«Ветераны и офицеры 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о своей готовности выступить против Зеленского. Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев», — заявили источники. Информацию передает РИА Новости.
Президентский срок Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. В связи с действующим в стране военным положением и всеобщей мобилизацией проведение выборов президента в 2024 году было отменено. Также в апреле 2025 года нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на заседании Верховной рады Украины 16 апреля пройдет голосование за продление мобилизации и военного положения, передает RT.