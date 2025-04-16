Хабаровчанка использовала маркетплейсы для рассылки наркотиков по России

В Хабаровске за покушение на незаконный сбыт наркотиков перед судом предстанет 25-летняя горожанка, которая отправила по России 13,5 кг запрещенных веществ через маркетплейсы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчанка вступила в преступную группу, которая распространяла наркотики в интернете, в декабре 2023 года. Она получала крупные партии, фасовала их на мелкие, раскладывала по посылкам и через маркетплейсы отправляла получателям. Посылки с наркотиками изъяли в Хабаровске, Благовещенске, Якутске, Москве, Владивостоке и других городах.
Кроме того, хабаровчанка раскладывала наркотики по тайникам в разных городах. Она задержана сотрудниками ФСБ.
— Жительница Хабаровска обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Хабаровского края Олег Алексеев. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Хабаровский краевой суд, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, ранее в Хабаровске задержали закладчицу, которая прятала наркотики в нижнем белье.