Хабаровчанка использовала маркетплейсы для рассылки наркотиков по России

Хабаровчанка вступила в преступную группу, которая распространяла наркотики в интернете, в декабре 2023 года. Она получала крупные партии, фасовала их на мелкие, раскладывала по посылкам и через маркетплейсы отправляла получателям. Посылки с наркотиками изъяли в Хабаровске, Благовещенске, Якутске, Москве, Владивостоке и других городах.