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Под дулом пистолета: Задержан мужчина, угнавший машину у таксиста в Приморье

В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего жителя города Артема, который попытался угнать такси, угрожая водителю предметом, похожим на пистолет.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел, когда мужчина вызвал такси и направился в село Пухово Анучинского района.

По прибытии на место назначения между пассажиром и местным жителем возник конфликт, в ходе которого угонщик стал угрожать водителю. Испуганный таксист покинул автомобиль, и злоумышленник сел за руль «Тойоты Порте» и попытался скрыться с места происшествия.

Однако на улице Таёжная в Арсеньеве он не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. К счастью, никто не пострадал.

«Задержанный был взят под стражу, а изъятый предмет, напоминающий оружие, направлен на экспертизу. В настоящее время проводится проверка по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полиция продолжает расследование данного дела.