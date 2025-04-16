Под дулом пистолета: Задержан мужчина, угнавший машину у таксиста в Приморье

Инцидент произошел, когда мужчина вызвал такси и направился в село Пухово Анучинского района.
По прибытии на место назначения между пассажиром и местным жителем возник конфликт, в ходе которого угонщик стал угрожать водителю. Испуганный таксист покинул автомобиль, и злоумышленник сел за руль «Тойоты Порте» и попытался скрыться с места происшествия.
Однако на улице Таёжная в Арсеньеве он не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. К счастью, никто не пострадал.
«Задержанный был взят под стражу, а изъятый предмет, напоминающий оружие, направлен на экспертизу. В настоящее время проводится проверка по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Полиция продолжает расследование данного дела.