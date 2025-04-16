Сотрудники ФСБ в Приморье пресекли незаконную продажу раритетного оружия

Распутать цепочку незаконной торговли оружием удалось сотрудникам регионального управления ФСБ России. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведённых совместно с МВД, были зафиксированы попытки продажи оружия и боеприпасов. Сотрудники спецслужбы провели оперативную закупку, в результате которой получили доказательства противоправной деятельности фигурантов. При задержании у мужчины были изъяты единицы огнестрельного оружия, патроны различного калибра, а также элементы, предположительно предназначенные для сборки нелегальных образцов. Обыски также были проведены в помещениях, где хранились запрещённые предметы — в том числе в гараже и хозпостройке.