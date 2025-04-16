Сотрудники ФСБ в Приморье пресекли незаконную продажу раритетного оружия

В Приморье суд вынес очередной приговор двум местным жителям за незаконное хранение и сбыт оружия, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на решение Ханкайского районного суда. Среди изъятых моделей были раритетные и исправные винтовки Remington, Enfield и Springfield второй половины XIX века. Пресечь противоправную деятельность удалось благодаря сотрудникам управления ФСБ по Приморскому краю, проведшим проверочную закупку. Выявление преступлений в сфере оборота огнестрельного оружия в Приморье продолжается.
По материалам уголовного дела, мужчина в течение нескольких месяцев хранил у своего знакомого огнестрельное оружие и боеприпасы без соответствующего разрешения, а также пытался сбыть их третьим лицам, для чего привлек знакомого в качестве своеобразного менеджера — он находил потенциальных покупателей среди ценителей раритетного оружия и предлагал им услуги.
Среди изъятых моделей были винтовки Enfield 1887 Mk. IV, Werndl M1867, Springfield M1884, Snider-Enfield и Remington M1867. Злоумышленники надеялись выручить за них около полумиллиона рублей. Около 100 тысяч за каждый ствол.
Распутать цепочку незаконной торговли оружием удалось сотрудникам регионального управления ФСБ России. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведённых совместно с МВД, были зафиксированы попытки продажи оружия и боеприпасов. Сотрудники спецслужбы провели оперативную закупку, в результате которой получили доказательства противоправной деятельности фигурантов. При задержании у мужчины были изъяты единицы огнестрельного оружия, патроны различного калибра, а также элементы, предположительно предназначенные для сборки нелегальных образцов. Обыски также были проведены в помещениях, где хранились запрещённые предметы — в том числе в гараже и хозпостройке.
Незаконного владельца приговорили к шести годам лишения свободы условно. Его помощника — к трем годам условно.
Раритетные винтовки суд передал Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.