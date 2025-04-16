«Неразборчивые слова и дезориентация»: Байден впервые выступил с речью после ухода с поста президента

Бывший президент США Джо Байден впервые после ухода из Белого дома выступил с речь на конференции по защите социального обеспечения в Чикаго. Однако, по словам журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, в ходе выступления он нечетко говорил, был дезориентирован и казался сонным.