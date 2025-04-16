Неизвестные подожгли частный дом в Боготоле

Ещё одно ЧП произошло в ночь с 15-го на 16 апреля в Краснотуранске. Там загорелась хозпостройка на улице Западная на площади 68 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. Однако вовремя прибывшие пожарные смогли остановить распространение пожара и в течение нескольких часов полностью его ликвидировать. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.