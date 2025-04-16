Неизвестные подожгли частный дом в Боготоле

В Красноярском крае потушили 17 пожаров за 15 апреля. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС России.
Один из пожаров произошёл поздним вечером в Боготоле на улице Октябрьской — загорелась крыша одноэтажного частного дома на площади 50 квадратных метров. Потушить огонь удалось в течение нескольких часов. В МЧС считают, что случился поджог.
Ещё одно ЧП произошло в ночь с 15-го на 16 апреля в Краснотуранске. Там загорелась хозпостройка на улице Западная на площади 68 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. Однако вовремя прибывшие пожарные смогли остановить распространение пожара и в течение нескольких часов полностью его ликвидировать. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.
Также в МЧС сообщили, что за сутки потушили 9 палов травы на площади свыше 65 га. Помимо этого, в селе Каратузское на реке Амыл опрокинулась лодка с 2 людьми. Один спасен очевидцем, ведутся поиски второго.