Полицейские ищут очевидца ДТП с пикапом и «КАМАЗом» в Братске

Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидца ДТП с участием пикапа JAC-T9 и КАМАЗа, которое произошло 13 марта на улице Коммунальной в Центральном районе Братска. Свидетель в момент аварии передвигался на Kia Bongo, пишет ИА IrkutskMedia.
Полицейские призывают свидетелей и очевидцев данного происшествия позвонить по телефонам: 8−914−932−08−13, 44−22−46 либо обратиться по адресу: г. Братск, ул. Пихтовая, д. 36, кабинет № 14.
Напомним, что полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием двух большегрузов и одного легкового автомобиля в Нижнеилимском районе. Дорожная авария произошла на 330-м км трассы A-331 «Вилюй» около поселка Видим 16 марта.