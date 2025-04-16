Полицейские ищут очевидца ДТП с пикапом и «КАМАЗом» в Братске

Напомним, что полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием двух большегрузов и одного легкового автомобиля в Нижнеилимском районе. Дорожная авария произошла на 330-м км трассы A-331 «Вилюй» около поселка Видим 16 марта.