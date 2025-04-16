В Якутске аварийно на одном двигателе приземлился самолет Ан-24

По информации авиакомпании, на борту находились 16 пассажиров и члены экипажа. «При выполнении рейса №ЯП 286 по маршруту Зырянка—Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его», — сообщили «Ъ» в пресс-службе перевозчика. Благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа, самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска. Пострадавших нет.