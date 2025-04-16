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Женщина, которую искали в Прикамье с января, погибла

Пенсионерка потерялась в деревне Менделеево.

Источник: Соцсети

Женщина, которая потерялась почти 4 месяца назад в Пермском крае, найдена погибшей, сообщают волонтёры ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Пенсионерка ушла из дома в деревне Менделеево 4 января. Перед уходом она сообщила мужу, что идёт к сестре, живущей в соседнем доме. Сестры дома не оказалось, а куда отправилась женщина — неизвестно.

Пропавшую искали не только в Менделеево, но и в соседних деревнях.
Вечером 15 апреля поисковый отряд написал, что женщина найдена погибшей. Они попросили снять репосты и выразили соболезнования близким.

Ранее perm.aif.ru писал, что 7 января во время поисков, не выдержав стресса, умер супруг пропавшей.