На счетах экс-главреда Playboy в России арестовали 30 млн рублей

Бывшему главному редактору Playboy вменяют обвинение по пяти эпизодам мошенничества. Согласно материалам дела, обвиняемый под предлогом инвестирования в иностранные компании похищал денежные средства у бизнес-партнеров. Силовики задержали Ляпорова в ноябре 2024 года, после того как его партнеры по бизнесу обвинили его в создании финансовой пирамиды.