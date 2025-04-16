Пропавший в Новосибирске 16-летний подросток прилетел в город из Владивостока

Появились подробности исчезновения 16-летнего Андрея Родионова, которого сейчас ищут в Новосибирске. Оказалось, что он прилетел в город 13 апреля из Владивостока. Он вышел из аэропорта Толмачево и направился в неизвестном направлении. Местоположение подростка до сих пор неизвестно. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».