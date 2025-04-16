Пропавший в Новосибирске 16-летний подросток прилетел в город из Владивостока

Появились подробности исчезновения 16-летнего Андрея Родионова, которого сейчас ищут в Новосибирске. Оказалось, что он прилетел в город 13 апреля из Владивостока. Он вышел из аэропорта Толмачево и направился в неизвестном направлении. Местоположение подростка до сих пор неизвестно. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Напомним, что поиск подростка в Новосибирске был объявлен 15 апреля. Волонтеры распространили приметы школьника в Сети.
— Рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в черную ветровку без капюшона, серые джинсы и черные кроссовки, — указано в ориентировке.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении подростка, просят обратиться в службу 112 или на горячую линию отряда по телефону: 8−800−700−54−52.