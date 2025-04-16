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Пропавший в Новосибирске 16-летний подросток прилетел в город из Владивостока

Школьник вышел из аэропорта Толмачёво и исчез.

Источник: Соцсети

Появились подробности исчезновения 16-летнего Андрея Родионова, которого сейчас ищут в Новосибирске. Оказалось, что он прилетел в город 13 апреля из Владивостока. Он вышел из аэропорта Толмачево и направился в неизвестном направлении. Местоположение подростка до сих пор неизвестно. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, что поиск подростка в Новосибирске был объявлен 15 апреля. Волонтеры распространили приметы школьника в Сети.

— Рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в черную ветровку без капюшона, серые джинсы и черные кроссовки, — указано в ориентировке.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении подростка, просят обратиться в службу 112 или на горячую линию отряда по телефону: 8−800−700−54−52.