На счетах экс-главреда русского Playboy арестовали 30 млн рублей

Ляпоров обвиняется в мошенничестве на 50 миллионов рублей.
На счетах бывшего главного редактора российской версии журнала Playboy Владимира Ляпорова арестовали около 30 миллионов рублей. Он обвиняется в совершении мошенничества на особо крупную сумму. Об этом сообщается в материалах дела.
«В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого Ляпорова на его счетах арестовано порядка 30 миллионов рублей», — передает ТАСС содержание документов. Там уточнили, что Ляпорову предъявлены обвинения в связи с пятью эпизодами мошенничества в особо крупном размере.
Бывший главред Playboy обвиняется в мошенничестве на сумму, превышающую 50 миллионов рублей. Он использовал предлог инвестирования в компании Prime Westminster LTD и London Legal Capital для присвоения денежных средств потерпевших, передает RT.