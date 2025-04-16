Генерал, надзиравший за тюрьмами Башкирии, теперь сам проверит условия в СИЗО

Владислав Дзюба просил Фемиду отпустить его под домашний арест. Но суд посчитал, что если оставить начальника ФСИН по РБ на свободе, то он сможет повлиять на свидетелей или скрыться от следствия. Поэтому мужчине выбрали строгую меру пресечения, чтобы он не мог воспользоваться своим начальственным положением. Интересно, что г-н Дзюба теперь сможет проверить на себе условия содержания обвиняемых и подозреваемых в уфимском СИЗО. Кстати, здесь же уже находятся двое его подчиненных, которые попали под следствие незадолго до начальника и успели дать против него показания.