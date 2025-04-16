Генерал, надзиравший за тюрьмами Башкирии, теперь сам проверит условия в СИЗО

Генерал-майор, контролировавший заключенных, теперь сам проведет на нарах два месяца, пока идет следствие. Главному тюремщику Башкирии уже предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности.
Владислав Дзюба просил Фемиду отпустить его под домашний арест. Но суд посчитал, что если оставить начальника ФСИН по РБ на свободе, то он сможет повлиять на свидетелей или скрыться от следствия. Поэтому мужчине выбрали строгую меру пресечения, чтобы он не мог воспользоваться своим начальственным положением. Интересно, что г-н Дзюба теперь сможет проверить на себе условия содержания обвиняемых и подозреваемых в уфимском СИЗО. Кстати, здесь же уже находятся двое его подчиненных, которые попали под следствие незадолго до начальника и успели дать против него показания.
По версии правоохранителей, Владислав Дзюба заставлял подчиненных приносить ему деньги якобы «на представительские расходы», не предусмотренные тюремным бюджетом.
Следствие, в частности, зафиксировало один эпизод в ноябре прошлого года, когда начальник всех башкирских тюрем потребовал от своих сотрудников принести ему 3 млн 400 тысяч рублей. Привыкшие подчиняться начальству люди в погонах, опасаясь преследования на службе, собрали деньги вскладчину, пожертовав из своих премий. Всего поделились деньгами с начальством 68 человек, причем каждый выложил не менее 50 тысяч рублей. Эти деньги сотрудники фактически оторвали от своих семейных бюджетов.
Но при этом они все-таки заявили о денежном произволе г-на Дзюбы в УФСБ по РБ.
— Преступные факты были выявлены во время совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с оперативниками УФСБ республики при содействии главного управления собственной безопасности ФСИН России, — сообщили в следственном комитете Башкирии.
Сначала следователи еще в конце прошлого года «взяли» двух подчиненных главы башкирского ГУФСИН — его заместителя Евгения Макотина и начальницу финансово-экономического отдела Екатерину Эсаулову, которые и занимались «техническим» сбором денег, вытрясая купюры из обычных тюремщиков. Для этого они выписали премии сотрудникам, а потом попросили выданные деньги снова вернуть на базу. При задержании Макотина и Эсауловой те самые деньги нашли в ящиках их рабочих столов. У Евгения Макотина — 500 тысяч рублей, а у главбуха — 200 тысяч.
Не трудно догадаться, что подследственные сдали своего начальника, признавшись, что это именно генерал-майор требовал организовать сбор столь внушительной суммы. Теперь у следователей есть все доказательства, что Владислав Дзюба из корысти «ставил на бабки» своих подчиненных.
Судьба начальника башкирской службы исполнения наказаний незавидна — раз суд выбрал арест в качестве меры пресечения, значит, скорее всего, прозвучит обвинительный приговор. Уголовное законодательство предусматривает за такое преступление от трех до 10 лет лишения свободы. Понятно, что на пост главного тюремщика Башкирии генерал-майор уже не вернется, и, даже если отсидит срок, вряд ли ему разрешат работать на госслужбе.
В Башкирии Владислав Дзюба работал с 2020 года, а до этого трудился начальником тюрем Якутии и Сахалина.