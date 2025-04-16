Новосибирец ослепил знакомого ударом в лицо и попал за это в колонию

Новосибирский районный суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Мужчина получил срок и штраф за моральный вред, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
По данным следствия, в октябре 2023 года подсудимый в селе Плотниково Новосибирского района нанес потерпевшему удар кулаком в лицо из-за личных неприязненных отношений. Удар привел к полной слепоте и уменьшению глазного яблока, что суд квалифицировал как «неизгладимое обезображивание».
Суд назначил виновному 2 года лишения свободы в колонии общего режима и взыскал с него 500 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор еще может быть обжалован.