Новосибирец ослепил знакомого ударом в лицо и попал за это в колонию

По данным следствия, в октябре 2023 года подсудимый в селе Плотниково Новосибирского района нанес потерпевшему удар кулаком в лицо из-за личных неприязненных отношений. Удар привел к полной слепоте и уменьшению глазного яблока, что суд квалифицировал как «неизгладимое обезображивание».