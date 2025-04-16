В Новосибирске спасли девушку из болота

Около четырёх утра среды, 16 апреля, поступило сообщение об увязшей в болоте девушке. По указанному адресу — Станционная, 104 — выехали спасатели МАСС в составе экипажа «Вега-2».
Оказалось, что пострадавшая находилась на противоположной стороне от указанного адреса, примерно в восьмистах метрах от дороги.
«Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей МАСС и оперативного дежурного МАСС, удалось установить точное место расположения девушки», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале «Спасатели МАСС».
Девушку извлекли из болота и доставили к медикам.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал о девушке, которую спасли пожарные из горящего дома.