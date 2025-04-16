Скончалась Татьяна Вилькина: что случилось с дочерью двух звезд советского кино

В начале своей карьеры Татьяна играла в театре Et cetera под руководством Александра Калягина. Позже она перешла в театральный центр «Вишневый сад», основанный ее отцом в 1995 году. В кино Татьяна Вилькина снималась редко. На портале «Кино-театр. Ру» указано, что она исполнила эпизодическую роль продавщицы мороженого в фильме режиссера Петра Тодоровского «Ретро втроем» (1999) и участвовала в съемках фильма-спектакля «Тартюф» (2000). После обучения на режиссерских курсах Татьяна Вилькина активно занималась работой в документальном кино. Она написала сценарий и режиссировала выпуск из цикла документальных фильмов «Острова», посвященный актеру и народному артисту РСФСР Валерию Золотухину («Валерий Золотухин. От портала до портала», 2011) и создала документальный фильм о режиссере Валерии Рубинчике. В 2023 году Вилькина стала продюсером документального фильма «Фото на память».