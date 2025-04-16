Скончалась Татьяна Вилькина: что случилось с дочерью двух звезд советского кино

Вилкина, предварительно, скончалась от сердечной недостаточности.
Актриса, режиссер и сценарист Татьяна Вилькина — дочь худрука театра «Вишневый сад» Александра Вилькина — скончалась в возрасте 51 года. Предварительно, причиной ее смерти стала острая сердечная недостаточность, женщину обнаружили в ее квартире. Она была автором сценариев к нескольким документальным фильмам и приняла участие в таких работах, как «Тартюф» и «Ретро втроем». Что известно о Татьяне Вилькине, в каких фильмах и спектаклях играла и могла ли она повторить трагическую судьбу свое тети — в материале URA.RU.
Биография Вилькиной.
Татьяна Вилькина родилась 9 декабря 1972 года в Москве. Ее отец, Александр Вилькин, — актер театра и кино, театральный режиссер и народный артист России, а мать, Ольга Широкова, — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ. Вилькина закончила Щукинское театральное училище, где обучалась в мастерской Аллы Казанской, а затем продолжила образование на Высших курсах сценаристов и режиссеров в мастерской Андрея Герасимова и Леонида Гуревича, где получила диплом режиссера документального кино.
Профессиональная деятельность.
Ольга Широкова (слева) заявила, что точная причина смерти ее дочери станет известна позжеФото: фильм-спектакль «Последние» (1972), реж. Олег Ефремов, Леонид Пчелкин, Владимир Салюк.
В начале своей карьеры Татьяна играла в театре Et cetera под руководством Александра Калягина. Позже она перешла в театральный центр «Вишневый сад», основанный ее отцом в 1995 году. В кино Татьяна Вилькина снималась редко. На портале «Кино-театр. Ру» указано, что она исполнила эпизодическую роль продавщицы мороженого в фильме режиссера Петра Тодоровского «Ретро втроем» (1999) и участвовала в съемках фильма-спектакля «Тартюф» (2000). После обучения на режиссерских курсах Татьяна Вилькина активно занималась работой в документальном кино. Она написала сценарий и режиссировала выпуск из цикла документальных фильмов «Острова», посвященный актеру и народному артисту РСФСР Валерию Золотухину («Валерий Золотухин. От портала до портала», 2011) и создала документальный фильм о режиссере Валерии Рубинчике. В 2023 году Вилькина стала продюсером документального фильма «Фото на память».
О смерти артистки стало известно 15 апреля, без признаков жизни ее обнаружили в ее же квартире на Большом Тишинском переулке. Причина смерти: острая сердечная недостаточность.
Заявление Широковой о смерти дочери.
Ольга Широкова сообщила, что точная причина смерти Татьяны Вилькиной станет известна после получения медицинского заключения. Она предположила, что актриса могла скончаться от оторвавшегося тромба или сердечной недостаточности, передает aif.ru. При этом отец артистки сообщил, что ее похоронят 19 апреля на Николо-Архангельском кладбище.
Дочь известных родителей.
Ольга Широкова с 1995 года работает в театре своего мужа «Вишневый сад’Фото: фильм-спектакль “Село Степанченково и его обитатели”, реж. Антон Яковлев.
Ольга Широкова.
Ольга Широкова родилась 12 декабря 1945 года. Ее отец прошел всю Великую Отечественную войну, где ослеп на один глаз. Он был удостоен ордена Красного Знамени и ряда других наград. В 1967 году женщина закончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (сейчас РАТИ). С 1967 по 1995 год Широкова работала в МХАТ имени М. Горького. Ее дебют произошел в спектакле «Вдовец» по пьесе Александра Штейна.
За годы работы в театрах Ольга Широкова исполнила множество ролей: Митиль и Тильтиль в «Синей птице», Суок в «Трех толстяках», Сашенька в «Селе Степанчикове и его обитателях» и Вера в драме «Последние». С 1995 года женщина стала ведущей актрисой театра «Вишневый сад». Среди работ Широковой в театре ее мужа можно выделить следующие: роль старухи в «Играем с Ионеско», Раневская и помещица в «Вишневом саде», Эстер в «Священных чудовищах», Этель Тэйер — «На золотом озере» и другие. Кроме того, она является лауреатом премии мэрии Москвы в области литературы и искусства.
Александр Вилькин.
Александр Вилькин выступил режиссером фильма «Гаргантюа и Пантагрюэль» (на фото Александр Калягин читает отрывки из романа Франсуа Рабле) Фото: РИА Новости.
Актер родился 25 июля 1943 года в Омске в семье хирурга, заслуженного врача РСФСР Михаила Вилькина и гинеколога Тамары Бундиковой. В 1961 году Вилькин создал театр-студию «Пирамида», а в 1968 и 1972 годах окончил Высшее театральное училище имени Б. Щукина на актерском и режиссерском факультетах соответственно. Позже Александр начал работать в Театре на Таганке, где сыграл множество ролей. Однако больше всего времени он посвятил режиссуре: создал свыше 100 спектаклей, проектов на телевидении, радио, в Московской государственной филармонии, в различных театрах Москвы и других городах, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Свой самый известный проект, театр «Вишневый сад», Вилькин создал в 1995 году.
В качестве актера и режиссера в 1999 году он получил первую премию за лучшую мужскую роль в спектакле «Тартюф», в это же время его наградили премией Мэрии Москвы за режиссуру «Стеклянного зверинца» и «Тартюфа». Помимо работы в театре, Александр Вилькин снялся в телевизионных фильмах: «Разные люди», «Ночной звонок» и «Солнце на стене». В 2002 году он исполнил роль мэра в сериале «Гражданин начальник».
Кроме того, мужчина является учредительным членом Европейского культурного клуба (ЕКК) в Праге и профессором Театрального института имени Б. Щукина. Среди талантливых учеников Вилькина можно выделить режиссеров Артема Бибилюрова и Владимира Жукова, которые с 2007 года руководят Первой экспериментальной молодежной вахтанговской студией «Турандот» в Москве.
Знакомый сценарий смерти.
Наталья Вилькина, тетя артистки по линии отца и актриса Малого театра, умерла от инсульта в возрасте 45 лет в 1991 году. Смерть Татьяны Вилькиной поразительно напоминает трагическую участь ее тети. Наталья упала в театре сразу после разговора с художественным руководителем и спустя несколько часов скончалась от инсульта. Разница в возрасте Татьяны Вилькиной и ее тети на момент смерти составляет шесть лет. Обстоятельства их кончин совпадают своей внезапностью и тишиной, которая предшествовала трагедии.
«Ретро втроем»: о чем фильм, в котором сыграла Вилькина.
Зрители и критики неоднозначно восприняли драму Тодоровского, где Вилькина сыграла продавщицу мороженого Фото: фильм «Ретро втроем» (1999), реж. Петр Тодоровский.
«Ретро втроем» — это лирическая драма Петра Тодоровского, которая посвящена 70-летию фильма Абрама Роома «Третья Мещанская, или Любовь втроем» (1927). Оригинальный фильм Роома рассказывает о приезде в Москву печатника, который временно жил в квартире своего товарища по фронту на улице 3-я Мещанская. К гостю начинает проявлять интерес хозяйка дома.
В своем проекте Тодоровский перенос события в современную Москву, однако сохранил некоторые черты атмосферы оригинальной ленты. В новой версии главный герой, Сергей Кукушкин, роль которого исполнил Сергей Маковецкий, является неудачливым клоуном, вернувшимся из провинции. Он поселяется у своего старого друга Кости. Второй является бывшим артистом, который теперь монтирует спутниковые антенны на московских крышах, чтобы его жена Рита могла заниматься художественной фотографией. Костя отличается мощной физической формой, добротой и детской улыбкой, также у него есть военная татуировка на плече. В контрасте с ним его жена Рита выглядит хрупкой. Говоря о Сергее, он обладает пластичностью, а его поведение изменчиво. Со временем он начинает влюбляться в Риту.
Когда Костя уезжает на 10 дней для установки антенн, отношения между Сергеем и Ритой становятся все более близкими. По возвращении Костю ждало признание своего друга в любви к его жене. Сцена происходит на кухне и сопровождается музыкальной разборкой в стиле ретро. Кроме того, в фильме часто появляются элементы и атрибутика 1920-х годов, такие как граммофон, усиливающие атмосферу прошлого века.