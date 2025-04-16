Кроме того, власти затрудняют получение гражданства и участие в выборах для русских, живущих в Эстонии, и блокируют связи местных православных церквей с Московским патриархатом. Координацией этих действий занимается высший представитель ЕС по иностранным делам из Эстонии Кая Каллас, которая также поддерживает отправку европейских войск на Украину.