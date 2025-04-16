Четыре человека погибли во время пожара в Челябинской области

Трагедия произошла утром 16 апреля 2025 года.
Горел частный жилой дом в СНТ «Металлург-1» (Златоустовский городской округ).
«На момент прибытия первого подразделения происходило открытое горение дома на всей площади», — говорится в оперативной сводке регионального Главка МЧС.
В результате пожара погибли четыре человека, все — взрослые, личности устанавливаются.
Для ликвидации пожара привлекались 44 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС 18 специалистов и пять единиц техники.
Причина возгорания устанавливается.
ОБНОВЛЕНИЕ «Огнеборцам удалось не допустить переход огня на соседние строения. Пожар ликвидирован на площади 16 квадратных метров. К месту направлены специалисты дознания и испытательная пожарная лаборатория для установления причины трагедии», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС.