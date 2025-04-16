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Четыре человека погибли во время пожара в Челябинской области

Четыре человека погибли во время пожара в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла утром 16 апреля 2025 года.

Горел частный жилой дом в СНТ «Металлург-1» (Златоустовский городской округ).

«На момент прибытия первого подразделения происходило открытое горение дома на всей площади», — говорится в оперативной сводке регионального Главка МЧС.

В результате пожара погибли четыре человека, все — взрослые, личности устанавливаются.

Для ликвидации пожара привлекались 44 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС 18 специалистов и пять единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.

ОБНОВЛЕНИЕ «Огнеборцам удалось не допустить переход огня на соседние строения. Пожар ликвидирован на площади 16 квадратных метров. К месту направлены специалисты дознания и испытательная пожарная лаборатория для установления причины трагедии», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС.