В Ростовской области спасли двух горняков после обвала породы на шахте

«Сегодня в 04:27 мск успешно завершилась операция по спасению горняков шахты “Садкинская” в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих, — сообщил Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. — Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой».