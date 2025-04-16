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В Ростовской области спасли двух горняков после обвала породы на шахте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили двух горняков в забое, отрезанном после обвала породы на шахте «Садкинская» в Ростовской области. Рабочие в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 04:27 мск успешно завершилась операция по спасению горняков шахты “Садкинская” в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих, — сообщил Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. — Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой».

Утром 15 апреля в подземной горной выработке шахты «Садкинская» произошел обвал породы, 75 работников, которые находились в забое, подняли на поверхность. Под завалами на глубине 125 метров оставались двое шахтеров. В прокуратуре региона организовали проверку после инцидента. Следователи завели уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).