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Житель Прикамья признан виновным в убийстве знакомой

Суд вынес приговор ранее судимому жителю Лысьвы.

Источник: AP 2024

Его признали виновным в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что утром 15 декабря прошлого года нетрезвый фигурант в общежитии в Лысьве во время ссоры ударил ножом в шею свою знакомую. Она скончалась на месте.

Предполагаемого виновника быстро установили и задержали во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции. На время следствия злоумышленника заключили под стражу.

Суд с учетом присоединения неотбытой части дополнительного наказания по приговору за совершение им особо тяжкого преступления в 2013 году назначил виновному 13 лет в колонии особого режима.