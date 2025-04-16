Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух горняков нашли под завалами в Ростовской области

Спасатели нашли двух горняков под обломками в шахте Садкинская , расположенной в Ростовской области. Там произошло обрушение породы. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Найденные горняки чувствуют себя хорошо.

Спасатели нашли двух горняков под обломками в шахте «Садкинская», расположенной в Ростовской области. Там произошло обрушение породы. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Сегодня в 04.27 успешно завершилась операция по спасению горняков шахты “Садкинская” в Белокалитвинском районе», — пишет Слюсарь в своем telegram-канале. Он уточняет, что состояние шахтеров оценивается как удовлетворительное.

Обрушение породы в шахте «Садкинская» в Ростовской области произошло утром 15 апреля. На момент инцидента в шахте присутствовали 75 человек.