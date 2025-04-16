Двух горняков нашли под завалами в Ростовской области

Спасатели нашли двух горняков под обломками в шахте Садкинская , расположенной в Ростовской области. Там произошло обрушение породы. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.