Зарабатывают на усопших: о еще одной мошеннической схеме рассказали власти Приморья

«Злоумышленники получают сведения о смерти через нелегальные каналы. Обнаружив номер телефона, ранее принадлежавший усопшему, аферисты через недобросовестных сотрудников сотовых операторов перевыпускают сим-карты. На старый номер приходит уведомление о выпуске новой сим-карты, но так как владелец умер, а родственники часто не имеют доступа к его устройству или просто не понимают значения такого сообщения — никакой реакции не следует».