Зарабатывают на усопших: о еще одной мошеннической схеме рассказали власти Приморья

Аферисты используют различные уловки, чтобы обманным путем заработать деньги. Один из таких способов — мошенничество с использованием цифрового следа умерших жителей. Подробнее об этой схеме рассказали приморские власти.
По информации пресс-службы правительства Приморья, в конце прошлого года было заведено дело в отношении сотрудника местного оператора связи, который без разрешения получил неправомерный доступ к информации об абонентах и иным информационным системам. Эти данные он передавал мошенникам.
Схема работает следующим образом. Информация о смерти человека поступает в медучреждения и органы внутренних дел. Спустя время данные фиксируются в ЗАГСе, и именно на этапе перехода мошенники проворачивают свои схемы:
«Злоумышленники получают сведения о смерти через нелегальные каналы. Обнаружив номер телефона, ранее принадлежавший усопшему, аферисты через недобросовестных сотрудников сотовых операторов перевыпускают сим-карты. На старый номер приходит уведомление о выпуске новой сим-карты, но так как владелец умер, а родственники часто не имеют доступа к его устройству или просто не понимают значения такого сообщения — никакой реакции не следует».
Получив номер, мошенники входят в личные кабинеты на сайтах банков, почте, «Госуслугах» и других платформах, оформляют микрозаймы, списывают деньги.
«В УФСБ России по Приморскому краю и краевом УМВД уточняют, что указанные действия квалифицируются как мошенничество и незаконный доступ к электронной информации. За утечку персональных данных ответственность несут как лица, совершившие преступление, так и возможные “внутренние” источники, допустившие разглашение сведений».