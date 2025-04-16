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Из-за технических неполадок на подстанции в Уфе изменилась работа трамваев

В Уфе на Госцирке сломалась подстанция, трамваи не пойдут.

Источник: Комсомольская правда

Утром 16 апреля трамвайные маршруты № 5, 10 и 18 не смогут отправляться от остановки «Госцирк» из-за аварии на тяговой подстанции.

Как пояснили в Управлении транспорта городской администрации, движение будет восстановлено по мере устранения неисправности. Власти рекомендуют жителям Уфы заранее планировать альтернативные варианты передвижения.

В настоящее время специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения подстанции, обеспечивающей движение трамваев в данном районе. Ориентировочные сроки возобновления полного функционирования системы не уточняются.

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