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Школьника на самокате сбила машина в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре 8-летний школьник на самокате попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

Источник: Соцсети

Инцидент произошёл 15 апреля около 18:00 у дома № 72 по улице Ленинградской. 18-летний водитель Toyota Passo двигался со стороны улицы Орехова в направлении улицы Лазо. На нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу ребёнку, который ехал на детском самокате по проезжей части.

К счастью, в результате аварии школьник не пострадал, отделавшись лишь испугом. В Госавтоинспекции уточнили, что водитель получил права в феврале 2025 года.

Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП. Выясняются все обстоятельства произошедшего.