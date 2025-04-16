Школьника на самокате сбила машина в Комсомольске-на-Амуре

Инцидент произошёл 15 апреля около 18:00 у дома № 72 по улице Ленинградской. 18-летний водитель Toyota Passo двигался со стороны улицы Орехова в направлении улицы Лазо. На нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу ребёнку, который ехал на детском самокате по проезжей части.
К счастью, в результате аварии школьник не пострадал, отделавшись лишь испугом. В Госавтоинспекции уточнили, что водитель получил права в феврале 2025 года.
Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП. Выясняются все обстоятельства произошедшего.